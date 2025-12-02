Шохин: США хорошо понятна позиция России по Украине

Шохин отметил, что сегодня в Москву приехал Уиткофф для переговоров с Путиным Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США теперь хорошо понимают позицию России по урегулированию конфликта на Украине, поэтому сегодняшняя встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным не будет очередной попыткой Вашингтона заключить сделку с Москвой. Об этом URA.RU сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«В частности, им хорошо понятна позиция российской стороны, что так, поскольку ранее Уиткофф действительно много часов провел в переговорах с Владимиром Путиным. Хорошо, ну в том смысле, что на этот раз мне кажется, это не будет очередной встречей и очередной попыткой заключить сделку», — заявил Шохин в разговоре с URA.RU.

Он отметил, что, вероятнее всего, сегодня на переговорах с Путиным он будет представлять не личную точку зрения, а линию ближайшего окружения американского лидера Дональда Трампа. Это стало ясно после переговоров американской и украинской делегаций в Майами, на которых была сформирована позиция по урегулированию украинского конфликта. С ней то Уиткофф и прибыл в Москву, она также была согласована с ближайшим окружением Трампа — в частности, с госсекретарем Марком Рубио и его зятем Джаредом Кушнером. По словам главы РСПП, заключению сделки на предстоящей встрече, если кто-то и сможет помешать этому процессу, то, вероятно, это будут европейцы.

Продолжение после рекламы