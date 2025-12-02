Шохин: США хорошо понятна позиция России по Украине
Шохин отметил, что сегодня в Москву приехал Уиткофф для переговоров с Путиным
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
США теперь хорошо понимают позицию России по урегулированию конфликта на Украине, поэтому сегодняшняя встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным не будет очередной попыткой Вашингтона заключить сделку с Москвой. Об этом URA.RU сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«В частности, им хорошо понятна позиция российской стороны, что так, поскольку ранее Уиткофф действительно много часов провел в переговорах с Владимиром Путиным. Хорошо, ну в том смысле, что на этот раз мне кажется, это не будет очередной встречей и очередной попыткой заключить сделку», — заявил Шохин в разговоре с URA.RU.
Он отметил, что, вероятнее всего, сегодня на переговорах с Путиным он будет представлять не личную точку зрения, а линию ближайшего окружения американского лидера Дональда Трампа. Это стало ясно после переговоров американской и украинской делегаций в Майами, на которых была сформирована позиция по урегулированию украинского конфликта. С ней то Уиткофф и прибыл в Москву, она также была согласована с ближайшим окружением Трампа — в частности, с госсекретарем Марком Рубио и его зятем Джаредом Кушнером. По словам главы РСПП, заключению сделки на предстоящей встрече, если кто-то и сможет помешать этому процессу, то, вероятно, это будут европейцы.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял URA.RU, что на встречу Путина и Уиткоффа по возможному плану урегулирования украинского конфликта в Москве возлагаются серьезные ожидания и что Дональд Трамп заинтересован в заключении сделки. По его словам, вокруг «плана по Украине» сформирован пакет из 29 пунктов, и по каждому из них Москве и Вашингтону предстоит вести предметный разговор. Переговоры должны пройти в узком составе с участием только Джареда Кушнера и переводчика.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
