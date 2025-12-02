Челябинский депутат Госдумы Лантратова предложила убрать главный «тормоз» расселения аварийного жилья

Яна Лантратова: «Люди, десятилетиями живущие в аварийных домах, заслужили переехать без лишних финансовых испытаний» Фото: пресс-служба депутата Госдумы Яны Лантратовой

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила Минстрою РФ освободить россиян, переезжающих из расселяемых ветхоаварийных домов, от обязательной доплаты за увеличение площади жилого помещения до семи квадратных метров. Официальный запрос направлен министру строительства Иреку Файзуллину.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» расселено более 13 млн квадратных метров аварийных домов. Новые квартиры получили свыше 771 тысячи человек. Но за этими впечатляющими цифрами кроется серьезная проблема: люди отказываются переезжать, потому что новая квартира оказывается больше старой на «лишние» 3-7 «квадратов», за которые с них требуют доплату. Относительно небольшие на фоне общей стоимости квартиры 150 до 400 тысяч рублей становятся критическими для пенсионеров и малоимущих семей. Результат — тысячи отказов, сотни судебных исков и затягивание сроков выполнения региональных программ.

«Предложила министру решение: если площадь новой квартиры больше старой не более чем на семь квадратных метров — доплата с граждан полностью отменяется. Почему именно столько? Это обычный технический разброс в типовых сериях домов. Построить квартиру „метр в метр“ практически невозможно — планировки стандартизированы», — пояснила URA.RU Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область.

