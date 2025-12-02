Ушли, не сопротивляясь: в Кургане ликвидирована УК, которая обслуживала устаревший жилой фонд

В Кургане УК «Керамзитный» прекратила свою деятельность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане Управляющая компания «Керамзитный», собственником которой был Павел Подберезных ликвидирована. При этом лицензии на право обслуживать жилые дома она лишилась еще три года назад по добровольному заявлению. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала и.о. начальника Госжилинспекции Курганской области Елена Хромова.

«28 ноября 2025 года Управляющая компания „Керамзитный“ ликвидирована. Процесс ликвидации не быстрый. Данная УК исключена из реестра лицензированных управляющих компаний еще в 2022 году в добровольном порядке», — сообщила Елена Хромова.

Два года организация обслуживала 12 жилых домов в микрорайоне Глинки, в поселках Керамзитный и Затобольный. По словам и.о. начальника ГЖИ все дома перешли в ведение других компаний, часть — Курганской управляющей компании и УК «Прометей».

