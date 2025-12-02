«Бизнес — это про доверие»: Шохин рассказал, какое отношение к иностранным компаниям в РФ
По словам Шохина, события после 2022 года стали серьезным испытанием для доверия
Фото: Илья Московец © URA.RU
Перспективы иностранных инвестиций — как в Россию, так и российских за рубежом — связаны с уровнем взаимного доверия между бизнесом и государствами. Об этом заявил URA.RU глава РСПП Александр Шохин.
«Вообще бизнес — это про доверие», — сказал Шохин в беседе с URA.RU. В условиях геополитической турбулентности доверие к отдельным финансовым и инвестиционным институтам заметно пошатнулось. У компаний и государств, отмечает Шохин, «есть повод не доверять тем или иным инвестиционным институтам и индустриальным партнерам». По словам Шохина, события после 2022 года стали серьезным испытанием для доверия: часть транснациональных корпораций покинула российский рынок, другие, напротив, пришли или нарастили присутствие. Теперь вопрос не только в том, «кто ушел» и «кто пришел», но и на каких условиях возможен возврат, и как выстроить правила игры так, чтобы они были понятны всем участникам.
Отдельный акцент Шохин делает на компаниях, которые пришли в Россию уже после 2022 года. По его словам, по отношению к ним «доверие априори есть». Для таких компаний в России действуют универсальные правила, дискриминации в отношении новых иностранных игроков быть не должно.
Самый чувствительный вопрос — отношение к компаниям, покинувшим Россию после 2022 года. Шохин предлагает дифференцированный подход. Те, кто «уходил достойно», по его мнению, могут рассчитывать, если не на «теплый прием», то, по крайней мере, на равные условия по сравнению с другими инвесторами, включая российских. Есть и другая категория компаний — те, кто уходил «плохо». Такие корпорации, как считает глава РСПП, во многом сами отрезали себе путь назад. «Они и сами не захотят вернуться», — подчеркивает он.
