«Бизнес — это про доверие»: Шохин рассказал, какое отношение к иностранным компаниям в РФ

По словам Шохина, события после 2022 года стали серьезным испытанием для доверия Фото: Илья Московец © URA.RU

Перспективы иностранных инвестиций — как в Россию, так и российских за рубежом — связаны с уровнем взаимного доверия между бизнесом и государствами. Об этом заявил URA.RU глава РСПП Александр Шохин.

«Вообще бизнес — это про доверие», — сказал Шохин в беседе с URA.RU. В условиях геополитической турбулентности доверие к отдельным финансовым и инвестиционным институтам заметно пошатнулось. У компаний и государств, отмечает Шохин, «есть повод не доверять тем или иным инвестиционным институтам и индустриальным партнерам». По словам Шохина, события после 2022 года стали серьезным испытанием для доверия: часть транснациональных корпораций покинула российский рынок, другие, напротив, пришли или нарастили присутствие. Теперь вопрос не только в том, «кто ушел» и «кто пришел», но и на каких условиях возможен возврат, и как выстроить правила игры так, чтобы они были понятны всем участникам.

Отдельный акцент Шохин делает на компаниях, которые пришли в Россию уже после 2022 года. По его словам, по отношению к ним «доверие априори есть». Для таких компаний в России действуют универсальные правила, дискриминации в отношении новых иностранных игроков быть не должно.

Продолжение после рекламы