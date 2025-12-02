Общая площадь трех участков - 1,53 гектара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска под комплексное развитие территории (КРТ) выделили сразу три участка земли общей площадью 1,35 гектара в Ленинском районе. Будет проведен аукцион, победители которого должны будут застроить территории в течение 5 лет. Об этом сообщается в документ на сайте мэрии.

«Принять решение о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки по улице Трубников, 47, улице Отечественной, 13 и земельного участка, расположенного по улице Игуменка в Ленинском районе города Челябинска общей площадью 1,35 гектара. Победителя выберут посредством проведения аукциона», — сообщается в приказе, опубликованном на сайте мэрии.

Градостроительный потенциал территории — 20 690 квадратных метров. Конкретные параметры застройки будут определены в рамках разработки проекта.

Также три участка земли под КРТ ранее власти выделили в Курчатовском районе. Общая площадь территории — 6,85 гектара. Проект планировалось реализовать за семь лет. Девелопер, которого выберут после аукциона, должен построит более 115 тысяч квадратных метров жилья.

Три несмежных участка расположены в Ленинском районе г. Челябинска




