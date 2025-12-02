Логотип РИА URA.RU
На трассах ХМАО вводятся ограничения из-за ледяного дождя

02 декабря 2025 в 17:55
В ХМАО из-за гололеда ограничили движение на трассах

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На некоторых участках межмуниципальных трасс Югры из-за ухудшения погодных условия вводятся ограничения движения автомобилей. Об этом предупреждает региональное управление автодорог.

«В связи с надвигающимися неблагоприятными погодными условиями, дождь, ветер, понижение температуры, вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч. Это касается участков автодорог Нягань — п. Талинка 86 — 61 километр, а также Ханты-Мансийск-Талинка- Советский — на 140 — 220 километре», — уточняет ведомства.

По данным Госавтоинспекции Нягани, из-за обильных также вводится временное ограничение движения на участках Нягань — п. Талинка (0-28 км); Нягань — Приобье (0-55 км); Советский — Нягань (107-141 км.). Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции.

