На трассах ХМАО вводятся ограничения из-за ледяного дождя

На некоторых участках межмуниципальных трасс Югры из-за ухудшения погодных условия вводятся ограничения движения автомобилей. Об этом предупреждает региональное управление автодорог.

«В связи с надвигающимися неблагоприятными погодными условиями, дождь, ветер, понижение температуры, вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч. Это касается участков автодорог Нягань — п. Талинка 86 — 61 километр, а также Ханты-Мансийск-Талинка- Советский — на 140 — 220 километре», — уточняет ведомства.