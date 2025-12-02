В Пермском крае заасфальтировали дорогу между окружными центрами

Работы по укладке асфальта, длившиеся с 2019 года, завершены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае отремонтировали региональную дорогу между Кочевским и Косинскими округами. Рабочие заасфальтировали участок, протяженностью почти восемь километров, отмечается на сайте губернатора и правительства края.

«Участок протяженностью 7,7 км. перевели из грунтового покрытия в асфальтовое. Ремонт участка проводился от остановки „Отворот на Бачманово“. Этот отрезок стал последним, завершающим этапом перевода дороги в асфальт», — указано на сайте правительства Пермского края.

Ремонтные работы на указанной начались в 2019 году и проводились в несколько этапов. Подрядчикам предстояло не только уложить асфальтовое покрытие, но и обустроить вдоль дороги заездные карманы и остановочные площадки, отремонтировать трубы для прохода воды, провести работы на откосах земляного полотна, в полосе отвода дороги и нанести дорожную разметку.

Продолжение после рекламы

Длина всей трассы, соединяющей указанные округа с Пермью, составляет 38 километров. Вдоль нее расположены села Юксеево, Коса, деревни Митино, Пармайлово, Подъячево, Чазево, Абрамово в которых проживает более трех тысяч человек. По автодороге курсирует автобус маршрута №736, связывающий Косу и краевой центр.

В краевом правительстве добавляют, что в текущем году регион завершил региональную программу по переводу местных дорог из грунтового покрытия в асфальтовое. Всего за три года асфальтовое полотно проложено на дорогах в 12-и муниципалитетах. Так, асфальт уложен в поселках Гайны и Усть-Черная Гайнского округа, селах Алмаз и Тараканово Октябрьского округа.

Также URA.RU рассказывало, что ремонт завершился на участке дороги от пермского аэропорта до поворота на деревню Мокино. Трасса ведет к одному из популярных лечебно-профилактических курортов «Усть-Качка». В Губахе строители прокладывают дорогу к верхнему кластеру одноименного всесезонного курорта «Губаха» состоит из трех этапов. Общая длина объекта составляет 3,3 километра.