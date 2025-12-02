Водитель из Мордовии таинственно умер в Екатеринбурге

Мужчина привез товар в столицу Урала Фото: Илья Московец © URA.RU

Возле распределительного центра в Екатеринбурге в машине нашли мертвым водителя из Мордовии. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, мужчина скончался в автомобиле. Его обнаружил другой поставщик. Тело забрали на судмедэкспертизу», — отметил собеседник агентства. ЧП, по его словам, произошло в Чкаловском районе.