Водитель из Мордовии таинственно умер в Екатеринбурге
Мужчина привез товар в столицу Урала
Фото: Илья Московец © URA.RU
Возле распределительного центра в Екатеринбурге в машине нашли мертвым водителя из Мордовии. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, мужчина скончался в автомобиле. Его обнаружил другой поставщик. Тело забрали на судмедэкспертизу», — отметил собеседник агентства. ЧП, по его словам, произошло в Чкаловском районе.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!