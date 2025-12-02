Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Водитель из Мордовии таинственно умер в Екатеринбурге

Возле екатеринбургского центра нашли мертвым водителя из Мордовии
02 декабря 2025 в 18:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчина привез товар в столицу Урала

Мужчина привез товар в столицу Урала

Фото: Илья Московец © URA.RU

Возле распределительного центра в Екатеринбурге в машине нашли мертвым водителя из Мордовии. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, мужчина скончался в автомобиле. Его обнаружил другой поставщик. Тело забрали на судмедэкспертизу», — отметил собеседник агентства. ЧП, по его словам, произошло в Чкаловском районе. 

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал