Челябинский губернатор обновил формат прямой линии под потребности жителей

Алексей Текслер провел прямую линию в новом формате Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Новый формат проведения прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером оказался максимально приближен к жителям. Все желающие могли задать волнующие их вопросы, в том числе прямо из студии. Идеальное подстраивание формата общения под потребности жителей отметили мэр Челябинска Алексей Лошкин и председатель городской думы Сергей Буяков.

«Вижу, что такой формат максимально понятен и удобен для жителей. Легко, буквально за пару кликов, они могут обратиться лично к главе региона, получить его помощь и поддержку», — подчеркнул Лошкин.

Глава города уточнил, что для администрации Челябинска проведение прямой линии является стимулом внимательнее отнестись к отдельным обращениям жителей и в кратчайшие сроки запустить их решение. В одних случаях достаточно телефонного звонка или отдельного поручения, в других требуется комплексный подход и детальная проработка. При этом все вопросы, которые челябинцы адресовали губернатору, будут взяты в работу: состоятся встречи с гражданами, будут найдены решения, скорректированы и уточнены текущие планы.

Также Лошкин подчеркнул, что в формате открытого диалога прозвучали принципиальные позиции губернатора. В частности, по вопросу сохранения идентичности Немецкого квартала при его расселении и последующей застройке. Глава города уже дал поручение Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям предусмотреть этот критерий для строительных компаний, которые планируют комплексно развивать эту территорию, и поставил задачу на личный контроль.

«Прямая линия главы региона Алексея Текслера — это особый формат взаимодействия с жителями области. С одной стороны, она помогает выявить актуальный запрос южноуральцев, а с другой стороны — информирует граждан о том, что уже сделано для развития региона», — пояснил Буяков. Он уточнил, что жители идут к губернатору с частными просьбами из их повседневной жизни, однако каждый из них неизбежно затрагивает общие тенденции развития инфраструктуры, экономики или социальной сферы области.

Буяков напомнил, что после запроса жителей поселка Западный на прямой линии губернатора в прошлом году была проведена большая работа и территория включена в состав города. Традиционно наиболее активно жители региона поднимали вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и созданием комфортной городской среды, в том числе в Челябинске.

Один из вопросов, прозвучавших в ходе прямой линии, отражает целую серию обращений, ранее поступавших к депутатам от жителей. Он касается ответственности подрядных организаций, выполняющих земляные работы, за восстановление благоустроенных территорий.

«Южноуральцев также беспокоят вопросы социального характера, поддержки гражданских инициатив, развития территорий. Уровень вовлеченности людей в вопросы жизнеобеспечения региона максимальный, а значит, возможностей для решения запросов общества становится больше», — добавил Буяков.