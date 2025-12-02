Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Курганская область вошла в топ-10 регионов по темпам роста доходов

02 декабря 2025 в 18:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вадим Шумков сообщил о рейтинге Курганской области по темпам роста доходов в бюджет

Вадим Шумков сообщил о рейтинге Курганской области по темпам роста доходов в бюджет

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область вошла в топ-10 регионов России по темпам роста собственных доходов в бюджет по итогам ноября 2025 года. Об этом сообщил губернатор области Вадим Шумков.

«Согласно данным Минфина, по итогам ноября текущего года Курганская область занимает 9-е место по темпам роста собственных доходов», — написал Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

В сентябре глава региона сообщал, что Курганская область совершила рекордный рывок, показав наивысшие в стране темпы роста промышленного производства по итогам семи месяцев. Индекс промпроизводства в регионе достиг 121,6%, а в обрабатывающих отраслях рост составил 129%.

Продолжение после рекламы

В июне сообщалось, что доходы бюджета Курганской области за первое полугодие 2025 года достигли 84 млрд рублей. Это больше аналогичного периода прошлого года на 22%. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал