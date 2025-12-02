Курганская область вошла в топ-10 регионов по темпам роста доходов

Вадим Шумков сообщил о рейтинге Курганской области по темпам роста доходов в бюджет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область вошла в топ-10 регионов России по темпам роста собственных доходов в бюджет по итогам ноября 2025 года. Об этом сообщил губернатор области Вадим Шумков.

«Согласно данным Минфина, по итогам ноября текущего года Курганская область занимает 9-е место по темпам роста собственных доходов», — написал Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

В сентябре глава региона сообщал, что Курганская область совершила рекордный рывок, показав наивысшие в стране темпы роста промышленного производства по итогам семи месяцев. Индекс промпроизводства в регионе достиг 121,6%, а в обрабатывающих отраслях рост составил 129%.

