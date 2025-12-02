Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Сургуте растет число вандалов, громящих теплые остановки

02 декабря 2025 в 18:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вандалы все чаще портят теплые остановки

Вандалы все чаще портят теплые остановки

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте участились случаи порчи теплых остановок, несмотря на камеры наблюдения. Об этом URA.RU сообщила замдиректора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

«Остановочные павильоны оборудованы системой видеонаблюдения, все действия фиксируются на камеру, но вандализма очень много. Горожанам стоит задуматься, нужно ли портить муниципальное имущество. Всех виновников мы выявляем», — пояснила Коршунова.

По словам чиновницы, чаще всего ломают стекла и шкафы внутри павильонов. Основные нарушители — подростки, однако среди вандалов встречаются и взрослые.

Продолжение после рекламы

В Сургуте установлено 142 теплых павильона нового образца. Они оборудованы инфракрасными излучателями, освещением и электронным табло. Стоимость одного объекта — около 1,7 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал