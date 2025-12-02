В Сургуте растет число вандалов, громящих теплые остановки

Вандалы все чаще портят теплые остановки Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте участились случаи порчи теплых остановок, несмотря на камеры наблюдения. Об этом URA.RU сообщила замдиректора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

«Остановочные павильоны оборудованы системой видеонаблюдения, все действия фиксируются на камеру, но вандализма очень много. Горожанам стоит задуматься, нужно ли портить муниципальное имущество. Всех виновников мы выявляем», — пояснила Коршунова.

По словам чиновницы, чаще всего ломают стекла и шкафы внутри павильонов. Основные нарушители — подростки, однако среди вандалов встречаются и взрослые.

Продолжение после рекламы