Путин наградил директора Нижнетагильского театра и Среднеуральскую ГРЭС

Президент России Владимир Путин наградил директора Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка Ольгу Анисимову медалью «За труды в культуре и искусстве». Также различные государственные награды получили Среднеуральская ГРЭС и свердловские семьи.

«Медалью „За труды в культуре и искусстве“ наградить Анисимову Ольгу Георгиевну — директора муниципального автономного учреждения культуры „Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка“», — говорится в документе. Он подписан 2 декабря.

Орденом Почета отметили коллектив филиала «Среднеуральская ГРЭС» публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго». Также медаль ордена «Родительская слава» получила шесть семей — Ахатовых Рината и Гузалию, Карпаевых Вячеслава и Оксану, Нефедовых Валерия и Анну, Новиковых Андрея и Елену, Пьянковых Александра и Татьяну, а также Фединых Сергея и Наталью.