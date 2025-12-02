Путин наградил Тину Канделаки и Надежду Бабкину
02 декабря 2025 в 17:53
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин удостоил Тину Канделаки ордена Александра Невского. Также, указом главы государства Надежда Бабкина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Информация следует из указа президента, опубликованном на портале правовых актов.
