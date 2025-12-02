Жители ХМАО подключились к флешмобу по «отмене Долиной»

Бизнес ХМАО не хочет принимать в своих заведениях Ларису Долину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре салоны и частные бьюти-мастера присоединились к всероссийскому флешмобу по «отмене Долиной». Они заявляют, что не готовы обслуживать певицу, пока она не вернет деньги покупательнице квартиры, которую продала под воздействием мошенников.

«Я отказываюсь принимать Ларису Долину, как бы она этого ни хотела. Ограничения будут действовать до тех пор, пока она не вернет покупательнице деньги», — сообщила бьюти-мастер из ХМАО.

«Лариса Долина вносится в черный список нашего клуба. Все наши услуги вынуждены пройти мимо вас», — заявили в одном из сургутских заведений.

