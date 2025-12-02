Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Жители ХМАО подключились к флешмобу по «отмене Долиной»

02 декабря 2025 в 18:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бизнес ХМАО не хочет принимать в своих заведениях Ларису Долину

Бизнес ХМАО не хочет принимать в своих заведениях Ларису Долину

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре салоны и частные бьюти-мастера присоединились к всероссийскому флешмобу по «отмене Долиной». Они заявляют, что не готовы обслуживать певицу, пока она не вернет деньги покупательнице квартиры, которую продала под воздействием мошенников.

«Я отказываюсь принимать Ларису Долину, как бы она этого ни хотела. Ограничения будут действовать до тех пор, пока она не вернет покупательнице деньги», — сообщила бьюти-мастер из ХМАО.

«Лариса Долина вносится в черный список нашего клуба. Все наши услуги вынуждены пройти мимо вас», — заявили в одном из сургутских заведений.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что история с участием народной артистки получила широкую огласку и в медиа, и в соцсетях. Суть конфликта — певица вернула через суд квартиру, проданную под влиянием мошенников, но деньги покупателю не компенсировала. Это вызвало общественный резонанс, мемы, бойкоты и обсуждение коллег по сцене.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал