Жители ХМАО подключились к флешмобу по «отмене Долиной»
Бизнес ХМАО не хочет принимать в своих заведениях Ларису Долину
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Югре салоны и частные бьюти-мастера присоединились к всероссийскому флешмобу по «отмене Долиной». Они заявляют, что не готовы обслуживать певицу, пока она не вернет деньги покупательнице квартиры, которую продала под воздействием мошенников.
«Я отказываюсь принимать Ларису Долину, как бы она этого ни хотела. Ограничения будут действовать до тех пор, пока она не вернет покупательнице деньги», — сообщила бьюти-мастер из ХМАО.
«Лариса Долина вносится в черный список нашего клуба. Все наши услуги вынуждены пройти мимо вас», — заявили в одном из сургутских заведений.
Ранее URA.RU писало, что история с участием народной артистки получила широкую огласку и в медиа, и в соцсетях. Суть конфликта — певица вернула через суд квартиру, проданную под влиянием мошенников, но деньги покупателю не компенсировала. Это вызвало общественный резонанс, мемы, бойкоты и обсуждение коллег по сцене.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
- Иван Шадр02 декабря 2025 18:49Запретить и забыть Долину навсегда!