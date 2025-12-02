«В ЕС каждый день миллионы евро утекают по коррупционным трубам в Киев и оттуда направляются в частные карманы. Все это длится годами и у всех на виду <...> При этом свои проблемы предпочитают не замечать, а постоянно поучают всех остальных», — заявила Захарова. Ее слова приводит издание «РИА Новости». Захарова также отметила, что ЕС постоянно вмешиваются в проблем других стран. По ее словам, международные проблемы воспринимаются Евросоюзом, как возможность «нагреть руки».