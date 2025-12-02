Захарова отреагировала на задержание экс-главы Еврокомиссии
Захарова заявила, что любая международная проблема - это повод для ЕС «погреть руки», причем собственные проблемы Евросоюз игнорирует
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз игнорирует собственные проблемы и вмешиваются в чужие. Так она прокомментировала задержание экс-главы Еврокомиссии. Об этом сообщают российские СМИ.
«В ЕС каждый день миллионы евро утекают по коррупционным трубам в Киев и оттуда направляются в частные карманы. Все это длится годами и у всех на виду <...> При этом свои проблемы предпочитают не замечать, а постоянно поучают всех остальных», — заявила Захарова. Ее слова приводит издание «РИА Новости». Захарова также отметила, что ЕС постоянно вмешиваются в проблем других стран. По ее словам, международные проблемы воспринимаются Евросоюзом, как возможность «нагреть руки».
Сегодня, 2 декабря была задержана бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини. В первой половине дня были проведены обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (ЕСВД). Они связаны с делом о нецелевом использовании средств Евросоюза. Скандал разразился вокруг выяснения причастности представителей Колледжа Европы к финансовым махинациям, которые касаются новой Дипломатической академии ЕС в Брюгге. Федерика Могерини занимает пост ректора Колледжа Европы.
