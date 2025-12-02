Шохин предложил США заняться восстановлением экономики Украины

Шохин предлагает включить замороженные активы в инвестиционный фонд Фото: Роман Наумов © URA.RU

США и американский бизнес нужно привлечь к восстановлению экономики Украины. Вашингтон мог бы стать ключевым партнером в послевоенном обустройстве территорий, которые Россия считает своей зоной интересов. Об этом URA.RU заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Шохин подчеркнул, что сейчас обсуждение между Москвой и Вашингтоном в основном находится на «политическом уровне», однако экономическое измерение будущего урегулирования не менее важно. «Я считаю, что ключевая вещь — это привлечь американский бизнес, капитал к освоению и восстановлению экономики той части Украины, которая пока еще не наша, но должна быть. Я имею ввиду часть Запорожской, Днепропетровской, может быть даже Донецкой, и так далее», — сказал Шохин в беседе с URA.RU.

Отдельное место в предложениях Шохина занимают западные замороженные активы. Он напомнил, что еще ранее выступал за их использование в качестве источника финансирования восстановления. Речь, по его словам, идет не только о российских средствах, но и об активах американских и европейских структур. Шохин подчеркивает, что его идея изначально отличалась от западной концепции репараций. Он предлагает не превращать замороженные активы в односторонние «штрафные» выплаты, а включить их в специальный эмиссионный или инвестиционный фонд, куда могли бы вложиться США, а также, возможно, другие участники.

