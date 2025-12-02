Шохин: в России надо поддерживать экономический рост выше 2%

Снижение ставки до 10-12% сделает доходность акций сопоставимой с процентами по депозитам, отметил глава РСПП Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России необходимо поддерживать темпы экономического роста выше 2% в год и одновременно снижать процентные ставки, чтобы сделать вложения в фондовый рынок привлекательнее банковских вкладов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Надо поддерживать экономический рост выше 2%. Что значит, что нам надо потихонечку отогревать экономику, которая не должна „переохладиться“», — заявил Шохин, комментируя поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по увеличению капитализации российского фондового рынка до 66% от ВВП. По его словам, реализовать эту цель трудно в условиях, когда доходность депозитов сопоставима или выше, чем с инвестиций.

Он отметил, что ставки по депозитам еще недавно позволяли зарабатывать 20%, ничего не делая, — но вот рентабельность многих, хорошо даже работающих компаний не дотягивает до этих уровней. Складываться в акции и в инструменты фондового рынка попросту говоря, невыгодно. Он отметил, что такая ситуация делает бессмысленным для крупных и частных инвесторов переход из банковских вкладов в корпоративные ценные бумаги.

Глава РСПП пояснил, что комфортным для экономики уровнем ключевой ставки он считает диапазон 10–12% годовых. При таком пороге, по его оценке, многие компании смогут обеспечить достаточную маржинальность, а доход по их акциям станет сопоставим с процентами по депозитам. Это, по словам Шохина, позволит развивать фондовый рынок, привлекать на него физических лиц, в том числе через программы долгосрочных сбережений и страхование жизни, и формировать слой национальных институциональных инвесторов.

Он отметил, что страна сейчас находится на начальном этапе формирования новой модели экономической политики, ключевым элементом которой является поддержание устойчивого внутреннего спроса — как потребительского, так и инвестиционного. Вместе с тем, подчеркнул он, опора только на внутренний спрос не может рассматриваться как единственный инструмент развития.