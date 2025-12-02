Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Шохин: в России надо поддерживать экономический рост выше 2%

02 декабря 2025 в 18:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Снижение ставки до 10-12% сделает доходность акций сопоставимой с процентами по депозитам, отметил глава РСПП

Снижение ставки до 10-12% сделает доходность акций сопоставимой с процентами по депозитам, отметил глава РСПП

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России необходимо поддерживать темпы экономического роста выше 2% в год и одновременно снижать процентные ставки, чтобы сделать вложения в фондовый рынок привлекательнее банковских вкладов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Надо поддерживать экономический рост выше 2%. Что значит, что нам надо потихонечку отогревать экономику, которая не должна „переохладиться“», — заявил Шохин, комментируя поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по увеличению капитализации российского фондового рынка до 66% от ВВП. По его словам, реализовать эту цель трудно в условиях, когда доходность депозитов сопоставима или выше, чем с инвестиций.

Он отметил, что ставки по депозитам еще недавно позволяли зарабатывать 20%, ничего не делая, — но вот рентабельность многих, хорошо даже работающих компаний не дотягивает до этих уровней. Складываться в акции и в инструменты фондового рынка попросту говоря, невыгодно. Он отметил, что такая ситуация делает бессмысленным для крупных и частных инвесторов переход из банковских вкладов в корпоративные ценные бумаги.

Продолжение после рекламы

Глава РСПП пояснил, что комфортным для экономики уровнем ключевой ставки он считает диапазон 10–12% годовых. При таком пороге, по его оценке, многие компании смогут обеспечить достаточную маржинальность, а доход по их акциям станет сопоставим с процентами по депозитам. Это, по словам Шохина, позволит развивать фондовый рынок, привлекать на него физических лиц, в том числе через программы долгосрочных сбережений и страхование жизни, и формировать слой национальных институциональных инвесторов.

Он отметил, что страна сейчас находится на начальном этапе формирования новой модели экономической политики, ключевым элементом которой является поддержание устойчивого внутреннего спроса — как потребительского, так и инвестиционного. Вместе с тем, подчеркнул он, опора только на внутренний спрос не может рассматриваться как единственный инструмент развития.

По его словам, конкурентоспособная экономика, в том числе ориентированная на импортозамещение, должна иметь возможность экспортировать свою продукцию и успешно конкурировать на мировых рынках. Это означает, что внешний спрос по ‑прежнему играет существенную роль. Кроме того, создание конкурентоспособной продукции невозможно в изоляции: необходимо использовать кооперационные технологические связи, заключил глава РСПП.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал