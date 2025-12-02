Спикер свердловского заксобрания Бабушкина инициировала закон о помощи выпускникам медвузов

Людмила Бабушкина: вопрос кадрового обеспечения здравоохранения остаётся актуальным Фото: Илья Московец © URA.RU

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина выступила с законодательной инициативой, направленной на решение кадрового дефицита в системе здравоохранения региона. Законопроект предполагает расширение полномочий правительства области для создания условий трудоустройства и дополнительной социальной поддержки выпускников медицинских учебных заведений. Обсуждение инициативы прошло 2 декабря на заседании комитета по социальной политике регионального парламента.

«Для Среднего Урала вопрос кадрового обеспечения здравоохранения остаётся актуальным, как и для других российских регионов. Мы сегодня принимаем комплекс мер для сокращения дефицита медицинских кадров — это и программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“, в рамках которых после принятия рассматриваемого сегодня закона работа будет усилена, и создание медицинских классов для ранней профориентации будущих специалистов, и расширенный набор абитуриентов в Уральский медуниверситет и медицинский колледж», — отметила председатель заксо Бабушкина.