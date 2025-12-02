Спикер свердловского заксобрания Бабушкина инициировала закон о помощи выпускникам медвузов
Людмила Бабушкина: вопрос кадрового обеспечения здравоохранения остаётся актуальным
Фото: Илья Московец © URA.RU
Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина выступила с законодательной инициативой, направленной на решение кадрового дефицита в системе здравоохранения региона. Законопроект предполагает расширение полномочий правительства области для создания условий трудоустройства и дополнительной социальной поддержки выпускников медицинских учебных заведений. Обсуждение инициативы прошло 2 декабря на заседании комитета по социальной политике регионального парламента.
«Для Среднего Урала вопрос кадрового обеспечения здравоохранения остаётся актуальным, как и для других российских регионов. Мы сегодня принимаем комплекс мер для сокращения дефицита медицинских кадров — это и программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“, в рамках которых после принятия рассматриваемого сегодня закона работа будет усилена, и создание медицинских классов для ранней профориентации будущих специалистов, и расширенный набор абитуриентов в Уральский медуниверситет и медицинский колледж», — отметила председатель заксо Бабушкина.
Законопроект «О внесении изменений в статьи 4 и 23 Закона Свердловской области „Об охране здоровья граждан в Свердловской области“ разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с недавними изменениями в федеральном законе. Новые нормы предоставят правительству области право устанавливать дополнительные меры поддержки для молодых специалистов, в отношении которых осуществляется программа наставничества, а также для тех, кто получил образование по целевым программам. Это позволит создать более эффективную систему закрепления молодых кадров в учреждениях здравоохранения Свердловской области.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!