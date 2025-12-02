Как изменятся тарифы на ЖКУ в регионах в 2026 году

В следующем году в некоторых регионах резко взлетят цены на оплату ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиян ждет резкое и неравномерное изменение цен на коммунальные платежи в 2026 году. После символического январского роста на 1,7% осенью тарифы в некоторых регионах подскочат более чем на 20%, а с учетом полномочий местных властей — в отдельных муниципалитетах и до 44%. Экономист Алексей Зубец в интервью URA.RU объясняет, зачем нужна двухэтапная система повышения тарифов и почему тарифы ЖКХ продолжают лететь вверх.

Насколько вырастут цены ЖКХ в 2026 году

Правительство РФ установило предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги для всех регионов страны на будущий год. Согласно распоряжению за подписью председателя правительства Михаила Мишустина, повышение будет поэтапным. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Первый этап — с 1 января 2026 года. Для всех без исключения субъектов Российской Федерации средний рост тарифов составит 1,7%. На этом этапе не предусмотрено отклонений для отдельных муниципалитетов внутри регионов. Второй, основной этап — с 1 октября 2026 года. Именно тогда жители большинства регионов ощутят наиболее значительное увеличение счетов.

Индексы существенно различаются в зависимости от региона: максимальный рост ожидается в Ставропольском крае (22%), Республике Дагестан (19,7%), Тюменской (17,2%) и Тамбовской (17,5%) областях. Минимальное повышение установлено для Республики Хакасия и Чукотского автономного округа (по 8%), а также Томской области (9%).

Для двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — индекс составит 15% и 14,6% соответственно. Важной особенностью нового регулирования является введение «коридора» для местных властей. Для каждого региона установлено предельно допустимое отклонение от среднерегионального индекса для отдельных муниципальных образований.

Осенью 2026 года эти отклонения могут быть значительными. Например: в Ставропольском крае местный тариф может превысить среднекраевой (22%) еще на 21,9%, то есть достичь 43,9%. В Пермском крае и Орловской области допускается отклонение в +14,9%. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе отклонения не предусмотрены (0%), то есть рост будет единым для всего города.

Таким образом, общероссийская картина повышения платы за ЖКУ в 2026 году характеризуется единым скромным стартом в начале года и существенной региональной дифференциацией осенью, где окончательная сумма в квитанции будет зависеть как от решения региональных, так и местных властей, действующих в установленных федерацией рамках.

Почему цены на ЖКХ растут неравномерно и быстро: мнение экономиста

Зачем нужна двойная индексация

Доктор экономических наук Алексей Зубец, в разговоре с URA.RU выделил несколько ключевых причин, которые системно закладывают рост в тарифы. В первую очередь это — износ сетей и региональное неравенство. «В крупных городах вроде Москвы, где есть деньги, вопрос как-то решается. А в районах победнее необходимость замены оборудования и коммунальные аварии становятся весомым поводом для повышения цен», — констатирует экономист.

Экономист считает, что региональная индексация поможет переключить негодование жителей регионов с «центра» на местных политиков