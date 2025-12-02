На программу получено свидетельство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученые Пермского Политеха совместно со специалистами ФЦССХ имени Суханова и ПГМУ имени Вагнера создали учебный комплекс. Его ключевым элементом выступает антропоморфный робот, моделирующий пациента с артериальной гипертензией.

«В ходе учебного занятия врач проводит с роботом полноценный прием. Система выводит на экран результаты анализов и диагностических исследований, имитируя интерфейс современной электронной медицинской карты. Внедрение подобных тренажеров в учебный процесс способствует увеличению уровня освоения практических навыков на 11%. Для разработанной программы получено официальное свидетельство», — уточнили URA.RU в пресс-службе вуза.

Доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук Андрей Байдаров пояснил, что программные алгоритмы комплекса обрабатывают введенные данные о пациенте и на их основе формируют различные варианты течения заболевания у «пациента». Это позволяет отрабатывать несколько сценариев развития болезни и подбирать персонализированную тактику лечения.

Ординатор кафедры факультетской терапии № 1 ПГМУ имени Вагнера Анастасия Шамарина добавила, что комплекс предусматривает широкий спектр клинических ситуаций. А также дает возможность целенаправленно обучать разные категории студентов и ординаторов.