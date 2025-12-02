Госдума прекратила полномочия Вороновского, подозреваемого во взятке в 25 млн
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Такое решение приняли на пленарном заседании. Ранее Вороновского — члена комитета по транспорту — лишили депутатской неприкосновенности.
Депутата лишили мандата депутаты 2 декабря, а сам законопроект был внесен днем ранее. Такая информация следует с сайта Госдумы.
В конце октября в Государственную думу было внесено представление генерального прокурора РФ Александра Гуцана с просьбой дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Вороновского. 11 ноября нижняя палата парламента приняла постановление, которым одобрила лишение его неприкосновенности и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела.
По данным следствия, в 2019–2020 годах, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края, Вороновский получил взятку в виде имущества и оказания услуг на сумму свыше 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
