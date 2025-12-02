Путин наградил медалью главу Коми-Пермяцкого национального театра Четина

Театр в Кудымкаре привлекает зрителей со всей России Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Президент России Владимир Путин отметил работу директора Коми-Пермяцкого национального театра Анатолия Четина. Указом главы государства Четин удостоен медали «За труды в культуре и искусстве».

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Четина Анатолия Пахомовича — директора государственного краевого бюджетного учреждения культуры „Коми-Пермяцкий национальный ордена „Знак Почета“ драматический театр им. М. Горького“», — говорится в указе. Документ опубликован на портале правовой информации.

Анатолий Четин возглавил театр в Кудымкаре в 1990 году. До этого с 1981 года он служил в нем актером. Является Заслуженным работником культуры Российский Федерации.

Продолжение после рекламы