Путин присвоил почетное звание тюменскому водителю
Владимир Путин наградил тюменца за заслуги в области транспорта
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» тюменцу Николай Паздерину. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указ президента Российской Федерации „О награждении государственными наградами“. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта РФ“ Паздерину Николаю — водителю автомобиля автоколонны служебного автотранспорта административно-хозяйственного центра Свердловской железной дороги — филиала открытого акционерного общества РЖД, Тюменская область», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что первый замглавы Голышмановского округа по вопросам АПК Владимир Попов получил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Церемония вручения наград состоялась в Кремле.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!