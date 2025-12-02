Логотип РИА URA.RU
Путин присвоил почетное звание тюменскому водителю

02 декабря 2025 в 18:35
Владимир Путин наградил тюменца за заслуги в области транспорта

Владимир Путин наградил тюменца за заслуги в области транспорта

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» тюменцу Николай Паздерину. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Указ президента Российской Федерации „О награждении государственными наградами“. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта РФ“ Паздерину Николаю — водителю автомобиля автоколонны служебного автотранспорта административно-хозяйственного центра Свердловской железной дороги — филиала открытого акционерного общества РЖД, Тюменская область», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что первый замглавы Голышмановского округа по вопросам АПК Владимир Попов получил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Церемония вручения наград состоялась в Кремле.

