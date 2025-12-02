Орешкин высказался о будущем курсе рубля и импорте
Орешкин подчеркнул, что пока таких шагов со стороны кабинета министров не видит
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Если правительство решит, что для достижения целей развития необходим более слабый курс национальной валюты, ему придется проводить агрессивную политику по наращиванию импорта в отдельных сегментах экономики. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин.
«Если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, то должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах», — сказал Орешкин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!». Он подчеркнул, что пока таких шагов со стороны кабинета министров не видит.
С 1 декабря в России начал действовать обновленный порядок расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Основные изменения касаются условий предоставления льгот для физических лиц. Повышение утильсбора направлено, с одной стороны, на борьбу с теневым сектором экономики, с другой — на дополнительное наполнение государственного бюджета. В случае неуплаты сбора гражданин не сможет ни зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, ни продать его законным образом. Подробные разъяснения об утильсборе и причинах его повышения — в материале URA.RU.
