Орешкин высказался о будущем курсе рубля и импорте

Орешкин: слабый рубль потребует агрессивного наращивания импорта
02 декабря 2025 в 18:22
Орешкин подчеркнул, что пока таких шагов со стороны кабинета министров не видит

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Если правительство решит, что для достижения целей развития необходим более слабый курс национальной валюты, ему придется проводить агрессивную политику по наращиванию импорта в отдельных сегментах экономики. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин.

«Если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, то должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах», — сказал Орешкин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!». Он подчеркнул, что пока таких шагов со стороны кабинета министров не видит.

С 1 декабря в России начал действовать обновленный порядок расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Основные изменения касаются условий предоставления льгот для физических лиц. Повышение утильсбора направлено, с одной стороны, на борьбу с теневым сектором экономики, с другой — на дополнительное наполнение государственного бюджета. В случае неуплаты сбора гражданин не сможет ни зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, ни продать его законным образом. Подробные разъяснения об утильсборе и причинах его повышения — в материале URA.RU.

