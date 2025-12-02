Орешкин высказался о будущем курсе рубля и импорте

Орешкин подчеркнул, что пока таких шагов со стороны кабинета министров не видит Фото: Роман Наумов © URA.RU

Если правительство решит, что для достижения целей развития необходим более слабый курс национальной валюты, ему придется проводить агрессивную политику по наращиванию импорта в отдельных сегментах экономики. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин.

«Если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, то должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах», — сказал Орешкин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!». Он подчеркнул, что пока таких шагов со стороны кабинета министров не видит.