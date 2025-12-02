Путин наградил челябинских транспортников и артиста
Челябинцы получили медали и почетные звания
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин отметил госнаградами трех жителей Челябинской области. Высокого звания и медали удостоены работники железнодорожной отрасли и артист театра драмы имени Наума Орлова, сообщается на официальном портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“. Алешиной Татьяне Ивановне и Боднару Виктору Евгеньевичу», — говорится в подписанном президентом указе.
Татьяна Алешина работает начальником станционного технологического центра обработки поездной информации на станции Карталы I в структуре Южно-Уральской дирекции управления движением (РЖД). Виктор Боднар занимает должность советника генерального директора ЗАО «Уральской вагоноремонтной компании».
Также медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден артист Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Николай Осминов. Награды присвоены за высокие профессиональные достижения и многолетний добросовестный труд.
