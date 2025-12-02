Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Путин наградил челябинских транспортников и артиста

02 декабря 2025 в 18:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинцы получили медали и почетные звания

Челябинцы получили медали и почетные звания

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин отметил госнаградами трех жителей Челябинской области. Высокого звания и медали удостоены работники железнодорожной отрасли и артист театра драмы имени Наума Орлова, сообщается на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“. Алешиной Татьяне Ивановне и Боднару Виктору Евгеньевичу», — говорится в подписанном президентом указе.

Татьяна Алешина работает начальником станционного технологического центра обработки поездной информации на станции Карталы I в структуре Южно-Уральской дирекции управления движением (РЖД). Виктор Боднар занимает должность советника генерального директора ЗАО «Уральской вагоноремонтной компании».

Продолжение после рекламы

Также медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден артист Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Николай Осминов. Награды присвоены за высокие профессиональные достижения и многолетний добросовестный труд.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал