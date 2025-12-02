В Перми стартовал второй этап масштабной реконструкции аэропорта
Проектная документация скорректирована и готова к передаче на экспертизу
В Пермском крае завершаются подготовительные мероприятия ко второму этапу реконструкции аэропорта Большое Савино. Об этом на заседании правительства региона 2 декабря сообщил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков. По его словам, в Москве в рамках Транспортной недели состоялась рабочая встреча с заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым и руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, в ходе которой были подведены предварительные итоги первого этапа работ по модернизации аэропорта.
«Проектная документация скорректирована и готова к передаче на экспертизу. Завершены подготовительные работы по демонтажу бетонного и асфальтобетонного покрытия, начаты мероприятия по обустройству вододренажной системы. Пермский подрядчик ведет работы на объекте в соответствии с утвержденным графиком. Текущие темпы позволяют переходить к планированию второго этапа реконструкции аэропорта. Достигнута договоренность о направлении в Главгосэкспертизу подтверждения софинансирования проекта со стороны федерального бюджета для получения положительного заключения по проектной документации, подготовленной нашим партнером — компанией „Новапорт“», — сообщил Сергей Вешняков.
Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта Большое Савино стартовала в апреле 2018 года. Объем инвестиций на первом этапе оценивался в 5,5 млрд руб. В рамках этих работ были обновлены аванперрон, рулежная дорожка и перрон для размещения трех воздушных судов.
Второй этап модернизации пермского аэропорта включен в комплексный план развития и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации. Его финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.
