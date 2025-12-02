Появилась новая версия задержания главного азербайджанца на Урале
Видади Мустафаев был задержан 1 декабря
Фото: Илья Московец © URA.RU
Нового лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева силовикам мог сдать его товарищ-азербайджанец, у которого он хотел купить Porsche, сказал источник URA.RU, близкий к силовой среде. Ранее сообщалось, что Мустафаева могут подозревать в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
По его словам, Мустафаев якобы собирался купить элитный автомобиль у знакомого, взял машину, но деньги не отдал. После этого потерпевший обратился в правоохранительные органы. Предположительно, речь может идти о неком Наврузе.
Кроме того, по словам другого источника URA.RU, Мустафаева также могут подозревать в махинациях с землей. Якобы от его действий могла пострадать компания «Агропродукт», где Видади оформил займ, в счет которого позже мог изъять участки. Официальные подтверждения версии не получили. Силовики отказываются от комментариев по теме. Сторонники Мустафаева считают, что он мог стать жертвой оговора. Они не верят в его вину.
Известно, что Мустафаева задержали вечером 1 декабря на выходе из фитнес-клуба. В операции участвовали сотрудники спецназа. Возможно, в ближайшее время Видади могут избрать меру пресечения. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Подробнее о том, кто такой Видади Мустафаев, — в материале агентства.
