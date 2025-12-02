В Свердловской области отца обвинили в гибели троих детей в пожаре

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловчанина, у которого сгорел дом в деревне Златогорова, обвинили в гибели его троих детей. Мужчину ждет суд из-за того, что он провел неправильно электричество, из-за чего случился крупный пожар, рассказали в областной прокуратуре.

«Обвиняемый на принадлежащем его супруге земельном участке, расположенном в дачном некоммерческом товариществе „Златобор“ Белоярского района, самостоятельно возвел жилой дом и, не имея специальных знаний и образования, произвел монтаж электросети в указанном доме», — говорится в релизе.

В туалете была неисправна проводка. Мужчина эту проблему не устранил, из-за чего в ночь с 4 на 5 сентября 2025 года произошел пожар, в нем погибли трое детей обвиняемого: мальчики 5 и 11 лет и девочка 7 лет. Трое других детей — 9, 12 и 14 лет — были госпитализированы, полуторагодовалый ребенок не пострадал.

