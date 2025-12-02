В шахматном клубе «Квантра» уже проведено несколько турниров (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший боец ЧВК «Вагнер», участник спецоперации Владислав Буланкин открыл в Перми на улице Монастырской, 142/1 шахматный клуб «Квантра». Идея создания шахматного клуба возникла спонтанно благодаря сыну поделился Буланкин с URA.RU.

«Идея возникла два года назад, а идейным вдохновителем стал мой сын Лев, который с четырех лет увлекался шахматами. Встал вопрос с помещением. И тут мне помогли знакомые, они снизили арендную ставку. В этом году клуб отпраздновал год со дня рождения. Мы уже провели несколько турниров, в них приняли участие шахматисты из разных уголков края, все турниры прошли на „ура“, — отметил Буланкин. Основатель клуба также рассказал, что, в отличие от федерации шахмат Пермского края, клуб „Квантра“ не ограничен жесткими регламентами при проведении турниров. При этом федерация оказывает клубу всестороннюю поддержку.

«К нам [на турниры] приходят дети в возрасте от четырех лет. А недавно мужчина, которому 71 год, обыграл всех участников в классические шахматы», — пояснил Буланкин. Сейчас, добавил он, перед руководством клуба и тренерами стоит задача сделать шахматы вновь популярными в Пермском крае и «взрастить» чемпионов всероссийского и международного уровней. Для этого Буланкин собрал команду единомышленников, среди которых мастер спорта СССР и международного класса Анатолий Конев.

«Мы поставили перед собой задачу вывести пермских шахматистов не только на всероссийские, но и международные турниры. А для этого необходимо хотя бы достичь уровня проведения соревнований и того количества гроссмейстеров, которые есть у наших соседей — Свердловской и Челябинской областей. Воспитание шахматиста — процесс не быстрый. Чтобы „взрастить“ мастера спорта, требуется не менее 8-10 лет. Знания, это примерно 60% успеха в шахматах. Все остальное — психология, логика, характер, темперамент, усидчивость и терпение ребенка», — подчеркнул в беседе с URA.RU Конев. Он добавил, что в крае необходимо создать многоуровневую подготовку шахматиста, когда с юных лет ребенка ведут два-три тренера одновременно.

URA.RU рассказывало, что Буланкин в составе ЧВК «Вагнер» в 2022 году участвовал в освобождении Бахмута. В 2023 году ему вручили удостоверение ветерана боевых действий.