Бывший полицейский впервые предстанет перед судом за международный терроризм
Из-за наводки обвиняемого погибли два человека, пострадали еще 25
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Экс-полицейский из Херсона предстанет перед судом за терроризм. Из-за его наводок ВСУ на дом, где проживают полицейские с семьями, пострадали 27 человек. Об этом сообщают российские СМИ.
«В конце августа того же года предатель предоставил агенту украинских спецслужб информацию о здании, в котором расположилось региональное управление МВД, а также рассказал соучастнику о том, где проживали сотрудники полиции и их семьи», — пишет «Коммерсант». В результате преступления экс-полицейского ВСУ совершили удар по указанным объектам. Погибли два человека, еще 25 человек были ранены. ФСБ задержали подозреваемого. Ему вменяют вину, согласно части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) и части 3 статьи 361 (совершение акта международного терроризма, повлекшего причинение смерти человеку) УК РФ.
Ранее ФСБ предотвратила теракт, который планировался украинскими спецслужбами. Был задержан мужчина, который пытался установить самодельное взрывное устройство на газопроводе в Подмосковье. Он был завербован украинскими спецслужбами.
