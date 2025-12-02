Бывший полицейский впервые предстанет перед судом за международный терроризм

Экс-полицейский из Херсона предстанет перед судом за терроризм. Из-за его наводок ВСУ на дом, где проживают полицейские с семьями, пострадали 27 человек. Об этом сообщают российские СМИ.

«В конце августа того же года предатель предоставил агенту украинских спецслужб информацию о здании, в котором расположилось региональное управление МВД, а также рассказал соучастнику о том, где проживали сотрудники полиции и их семьи», — пишет «Коммерсант». В результате преступления экс-полицейского ВСУ совершили удар по указанным объектам. Погибли два человека, еще 25 человек были ранены. ФСБ задержали подозреваемого. Ему вменяют вину, согласно части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) и части 3 статьи 361 (совершение акта международного терроризма, повлекшего причинение смерти человеку) УК РФ.