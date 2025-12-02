ЯНАО занял первое место в топе самых ответственных регионов России

ВРП на душу населения достиг 11,7 миллиона рублей в ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямало-Ненецкому АО уже второй раз присвоили ESG-рейтинг на уровне «АА». Таким образом «Эксперт РА» отметил заслуги региона в сфере экологических, социальных инвестиций и системного управления. Об этом сообщили в правительстве Ямала со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства.

«Ямал стал единственным регионом в России, который получил два ESG-рейтинга по разным методологиям от двух старейших кредитных рейтинговых агентств страны, аккредитованных в ЦБ РФ. Округ получил высший балл среди других субъектов», — отметили в пресс-службе окружных властей, комментируя публикацию Национального рейтингового агентства «Эксперт РА» о присвоении региону ESG-рейтинг на уровне «АА».

Один из критериев рейтинга — работа субъекта Федерации над Стратегией социально-экономического развития до 2035 года. «Эффективность реализации государственных программ достигла 107% по итогам 2024 года. Экономические показатели также демонстрируют устойчивый рост: объем ВРП в 2024 году составил 6,2 триллиона рублей, увеличившись на 3,7% в сопоставимых ценах, а ВРП на душу населения достиг 11,7 миллиона рублей», — сообщают окружные власти. По данным «Эксперт РА», округ планирует обновить план мероприятий и уточнить установленные в нем показатели.

Высокую оценку получила также система среднего профессионального образования в ЯНАО — в этом году колледжи впервые приняли три тысячи студентов, а также достижения округа в сфере экологии. «В части воздействия на атмосферный воздух округ демонстрирует позитивную динамику. В 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ снизился на 1,5% по сравнению с 2022 годом, составив 1,02 миллиона тонн», — информирует источник.