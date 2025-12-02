Электронное свидетельство пенсионера теперь можно получить на «Госуслугах»

Электронное свидетельство пенсионера можно получить на «Госуслугах» после назначения пенсии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Получить электронное свидетельство пенсионера теперь можно через сервис «жизненная ситуация» на портале «Госуслуги». Новый документ стал доступен россиянам в начале декабря, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Теперь функционал ЖС расширен и позволяет оформить электронное свидетельство», — заявил Григоренко. Его слова приводит «Интерфакс». Он отметил, что сегодня граждане старшего возраста активно пользуются онлайн‑сервисами и уверенно работают в цифровой среде.

В 2024 году для их удобства на портале «Госуслуг» был запущен сервис «жизненная ситуация», позволяющий в несколько шагов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать ее размер и выбрать способ доставки выплат. Теперь там же можно получить электронное свидетельство, которое подтверждает статус пенсионера.

Его можно предъявлять при получении социальных, медицинских и транспортных льгот. Цифровой документ также подходит для оформления скидок и специальных предложений в торговых сетях и организациях, которые участвуют в программах поддержки пенсионеров. Свидетельство доступно в личном кабинете на портале «Госуслуги» после назначения пенсии. Пользователь может открыть документ на смартфоне или компьютере, а при необходимости скачать или распечатать. Отдельно обращаться в отделения фондов или МФЦ для этого не нужно.

По данным аппарата вице-премьера, с 2024 года жизненной ситуацией «Выход на пенсию» уже воспользовались более 500 тысяч человек по всей стране. Там напомнили, что «жизненные ситуации» объединяют в среднем около 17 госуслуг по одной теме и позволяют получать их в режиме «одного окна». Сейчас на портале действует более 40 федеральных жизненных ситуаций. Власти планируют увеличить их число до 70 к концу года, чтобы больше процессов можно было пройти онлайн, без лишних визитов в ведомства.