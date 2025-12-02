Участник СВО Новоселов официально вступил в должность мэра курганского округа

В Щучанском округе прошло церемония инаугурации нового главы Фото: пресс-служба правительства Курганской области

В Курганской области состоялась инаугурация ветерана СВО Алексея Новоселова в должности главы Щучанского округа. Торжественное заседание думы округа прошло в Доме культуры Щучанского муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области.

В приветственном адресе губернатор Вадим Шумков акцентировал внимание на личных качествах нового руководителя и его боевом прошлом. «Уверен, что ваши личные качества — порядочность, упорство в достижении целей, ответственность и желание приносить пользу людям и Родине, будут служить на благо вверенной вам территории и ее жителей. Тому свидетельство ваша отмеченная боевыми наградами служба Отечеству в ходе спецоперации и отзывы ваших прихожан, которые до сих пор вспоминают о вас добрым словом», — подчеркнул глава региона.

Шумков выразил уверенность, что Новоселов способен справиться с ключевыми задачами, которые стоят перед муниципалитетом. Речь идет о безаварийном прохождении отопительного сезона, стабильной работе социальных и инфраструктурных объектов, их ремонте и модернизации. Отдельно он обозначил необходимость привлечения инвесторов и наведения порядка во всех сферах жизни округа. Губернатор заверил, что правительство области и региональные ведомства окажут новой команде поддержку. Приветственный адрес Новоселову вручила заместитель губернатора по социальным вопросам Наталья Кирилова.

Продолжение после рекламы

Новоселов исполнял обязанности главы Щучанского округа с сентября 2025 года. По итогам конкурса его кандидатуру депутаты думы поддержали единогласно. Алексей Новоселов 30 лет посвятил церковному служению. После тяжелой болезни и неблагоприятного прогноза врачей он принял решение отправиться на специальную военную операцию добровольцем, согласовав его с семьей. В течение трех лет Новоселов служил в штурмовых подразделениях, дважды был ранен и вернулся домой с государственными наградами, в том числе медалью «За отвагу».