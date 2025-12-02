В Свердловской области умер тренер, воспитавший рекордсмена мира

Тренеру был 81 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 81-м году жизни скончался тренер-преподаватель по стендовой стрельбе спортшколы «Уктусские горы» Андрей Черноус. Он ушел из жизни 30 ноября. Об этом сообщило министерство физической культуры и спорта Свердловской области.

«Андрей Васильевич внес значительный вклад в развитие стендовой стрельбы. Его высокий профессионализм, преданность своему делу, отзывчивость, ответственность и доброта навсегда останутся в нашей памяти. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области выражает соболезнование родным, близким и ученикам Андрея Васильевича Черноуса. Память о нем — в наших сердцах», — сказано в сообщении.

Черноус родился 16 мая 1945 года в Свердловске. В 1974 году получил звание мастера спорта СССР по стендовой стрельбе, участвовал в чемпионатах РСФСР и СССР. После завершения спортивной карьеры перешел на тренерско-преподавательскую работу: под его руководством выросли призеры и чемпионы России и международных стартов, в том числе три мастера спорта международного класса, восемь мастеров спорта России, рекордсмен мира, чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира.

С 2009 по 2013 год Андрей Черноус возглавлял ДЮСШ по стендовой стрельбе имени Цуранова (до ее реорганизации). Долгое время был заместителем председателя свердловского отделения Федерации пулевой и стендовой стрельбы «Стрелковый союз России».

За вклад в развитие спорта и воспитание молодежи Черноус был отмечен государственными и региональными наградами. Он получил почетную грамоту правительства Свердловской области, знак «Отличник физической культуры и спорта», благодарственное письмо губернатора региона, а также знак «Почетный наставник сферы физической культуры и спорта». В 2025 году тренеру вручили почетную грамоту губернатора Свердловской области за многолетний добросовестный труд.