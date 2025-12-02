ЛДПР выставит соперником в мэры Екатеринбурга участника СВО
Владимир Кузнецов (справа) начал появляться в повестке партии не так давно
Фото: пресс-служба ЛДПР
Участника СВО и члена партии ЛДПР Владимира Кузнецова собираются выдвинуть кандидатом на пост мэра Екатеринбурга от партии «ЛДПР». Информацию о планах партии подтвердил источник URA.RU в политических кругах. Его официальное выдвижение пройдет 3 декабря.
«Решения по кандидатурам будут выдвинуты 3 декабря, мы подготовим все документы и проведем совет», — прокомментировал глава свердловского отделения партии Александр Каптюг.
Информация о Кузнецове начала появляться в официальной группе партии всего месяц назад. Известно, что он член партии, а также участвовал в спецоперации. На своей странице «ВКонтакте» Кузнецов указал, что является основателем компании, которая занимается автотранспортными перевозками, а также АНО «Единства» и фонда «Оберег». Кузнецов жена, у него пятеро детей.
На выборах мэра Кузнецов может стать третьим официально объявленным участником предстоящей избирательной кампании. Ранее о своих кандидатах уже заявили другие политические силы: от партии «Новые люди» баллотируется глава реготделения Ирина Виноградова, от «Единой России» — действующий глава администрации Екатеринбурга Алексей Орлов. Также в гонку включили кандидата от Совета муниципальных образований Свердловской области, действующего мэра Сысерти Дмитрия Нисковских. Решение «Справедливой России» о выдвижении своего кандидата ожидается 5 декабря.
