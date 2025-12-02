ЛДПР выставит соперником в мэры Екатеринбурга участника СВО

Владимир Кузнецов (справа) начал появляться в повестке партии не так давно Фото: пресс-служба ЛДПР

Участника СВО и члена партии ЛДПР Владимира Кузнецова собираются выдвинуть кандидатом на пост мэра Екатеринбурга от партии «ЛДПР». Информацию о планах партии подтвердил источник URA.RU в политических кругах. Его официальное выдвижение пройдет 3 декабря.

«Решения по кандидатурам будут выдвинуты 3 декабря, мы подготовим все документы и проведем совет», — прокомментировал глава свердловского отделения партии Александр Каптюг.

Информация о Кузнецове начала появляться в официальной группе партии всего месяц назад. Известно, что он член партии, а также участвовал в спецоперации. На своей странице «ВКонтакте» Кузнецов указал, что является основателем компании, которая занимается автотранспортными перевозками, а также АНО «Единства» и фонда «Оберег». Кузнецов жена, у него пятеро детей.

