В Москве принято новое решение об аресте экс-главы курганского УФССП Уваровой. Скрин

В Москве продлили арест экс-главы курганских приставов Уваровой
02 декабря 2025 в 19:05
Басманный суд продлил меру пресечения арестованной экс-главы курганского УФССП

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей о продлении ареста экс-главы курганского УФССП Уваровой. Женщина продолжит отбывать меру пресечения в СИЗО. Об этом URA.RU узнало в ходе мониторинга судебной картотеки.

«Уварова И.Л. (ст. 160 ч.4). Категория дела — о продлении срока содержания под стражей. Постановление об удовлетворении жалобы», — информирует картотека Басманного районного суда города Москвы.

Бывший главный пристав Курганской области попала в СИЗО после задержания и ареста по обвинению в присвоении денежных средств в особо крупном размере группой лиц. Ее жалоба наа избрание меры пресечения была отклонена.

Басманный суд вынес решение по мере пресечения экс-глаавы курганских приставов Уварово

Фото: скрин сайта Басманного районного суда города Москвы

Помимо Уваровой под арестом находится ее бывший заместитель Дмитрий Леонов. Экс-руководителей курганского УФССП задержали сотрудники ГСУ СКР в начале октября. По сведениям источников URA.RU, они могли присваивать премии подчиненных.

