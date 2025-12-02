В Москве принято новое решение об аресте экс-главы курганского УФССП Уваровой. Скрин
Басманный суд продлил меру пресечения арестованной экс-главы курганского УФССП
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей о продлении ареста экс-главы курганского УФССП Уваровой. Женщина продолжит отбывать меру пресечения в СИЗО. Об этом URA.RU узнало в ходе мониторинга судебной картотеки.
«Уварова И.Л. (ст. 160 ч.4). Категория дела — о продлении срока содержания под стражей. Постановление об удовлетворении жалобы», — информирует картотека Басманного районного суда города Москвы.
Бывший главный пристав Курганской области попала в СИЗО после задержания и ареста по обвинению в присвоении денежных средств в особо крупном размере группой лиц. Ее жалоба наа избрание меры пресечения была отклонена.
Басманный суд вынес решение по мере пресечения экс-глаавы курганских приставов Уварово
Фото: скрин сайта Басманного районного суда города Москвы
Помимо Уваровой под арестом находится ее бывший заместитель Дмитрий Леонов. Экс-руководителей курганского УФССП задержали сотрудники ГСУ СКР в начале октября. По сведениям источников URA.RU, они могли присваивать премии подчиненных.
Материал из сюжета:Задержание главы курганского УФССП Ирины Уваровой
