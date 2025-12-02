Обрушились плиты, погиб рабочий: новое ЧП на строящемся жилом комплексе в Кургане

На стройке «Дома кино» в Кургане погиб молодой рабочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на стройке жилого комплекса «Дом кино» 22-летнего рабочего придавило бетонными конструкциями. По факту гибели мужчины на стройке возбуждено уголовного дело, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

«Вечером 30 ноября при строительстве многоквартирного жилого дома по улице Пролетарской в городе Кургане произошло падение бетонных конструкций, в результате чего погиб 22-летний рабочий», — сообщили в следственном управлении. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. Следователи провели детальный осмотр строительной площадки, зафиксировали положение обрушившихся элементов и изъяли предметы, которые могут иметь значение для расследования. Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства инцидента, включая порядок производства работ в момент падения конструкций и наличие у погибшего необходимых средств защиты.

В рамках предварительного следствия допрашиваются представители строительной компании, организующей работы на объекте, а также очевидцы происшествия. Истребована и анализируется документация по трудоустройству погибшего, журнал инструктажей и локальные акты по охране труда на стройке. Следствие проверяет, были ли соблюдены требования техники безопасности и кто отвечал за их исполнение в день трагедии. По результатам проверки будут даны оценки действиям должностных лиц, ответственным за организацию работ на объекте. Санкция ч. 2 ст. 143 УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы.