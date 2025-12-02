Орешкин заявил о плановом замедлении роста экономики России

По словам Орешкина, Россия уже вышла на траекторию устойчивого экономического роста Фото: Роман Наумов © URA.RU

Замедление темпов роста российской экономики в текущем году носит плановый характер и укладывается в общую стратегию перехода к устойчивому развитию. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Да, есть замедление в этом году, но это плановое замедление, поэтому планомерная работа, стабильность — это очень важно сейчас», — сказал Орешкин в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!», передает корреспондент URA.RU. По словам Орешкина, страна уже вышла на траекторию устойчивого экономического роста.

По оценкам Минэкономразвития, в текущем году ВВП России вырастет примерно на 1%. Это заметно меньше показателя прошлого года, когда экономика продемонстрировала рост более чем на 4%. В следующем году министерство ожидает ускорения роста ВВП до 1,3%. В 2027 году экономика России может прибавить 2,7%.

