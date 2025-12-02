Орешкин заявил о плановом замедлении роста экономики России
По словам Орешкина, Россия уже вышла на траекторию устойчивого экономического роста
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Замедление темпов роста российской экономики в текущем году носит плановый характер и укладывается в общую стратегию перехода к устойчивому развитию. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.
«Да, есть замедление в этом году, но это плановое замедление, поэтому планомерная работа, стабильность — это очень важно сейчас», — сказал Орешкин в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!», передает корреспондент URA.RU. По словам Орешкина, страна уже вышла на траекторию устойчивого экономического роста.
По оценкам Минэкономразвития, в текущем году ВВП России вырастет примерно на 1%. Это заметно меньше показателя прошлого года, когда экономика продемонстрировала рост более чем на 4%. В следующем году министерство ожидает ускорения роста ВВП до 1,3%. В 2027 году экономика России может прибавить 2,7%.
Орешкин ранее заявил, что в случае, если кабинет министров придет к выводу о необходимости ослабления национальной валюты для достижения целей экономического развития, правительству потребуется реализовать агрессивную политику по увеличению объемов импорта в отдельных отраслях. По его словам, на данный момент он не наблюдает со стороны правительства шагов в этом направлении.
