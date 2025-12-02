Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ЦНПО «Каскад»
В 2022 году Посохов получил аванс 15 млн рублей на строительные работы в Хабаровском крае
Военные следственные органы СК возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО ЦНПО «Каскад» Сергея Посохова. Его подозревают в нарушение условий контракта по гособоронзаказу. Об этом сообщили в СК.
«Посохов подозревается в нарушении условий контракта, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа (ч. 2 ст. 201.2 УК РФ)», — говорится в telegram-канале военных следственных органов СК РФ
По данным следствия, получив в 2022 году аванс 15 млн рублей на строительно-монтажные работы в Хабаровском крае, Посохов не обеспечил их выполнение и потратил средства не по назначению. Минобороны РФ был причинен многомиллионный ущерб.
