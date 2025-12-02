Логотип РИА URA.RU
Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ЦНПО «Каскад»

02 декабря 2025 в 19:24
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные следственные органы СК возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО ЦНПО «Каскад» Сергея Посохова. Его подозревают в нарушение условий контракта по гособоронзаказу. Об этом сообщили в СК. 

«Посохов подозревается в нарушении условий контракта, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа (ч. 2 ст. 201.2 УК РФ)», — говорится в telegram-канале военных следственных органов СК РФ

По данным следствия, получив в 2022 году аванс 15 млн рублей на строительно-монтажные работы в Хабаровском крае, Посохов не обеспечил их выполнение и потратил средства не по назначению. Минобороны РФ был причинен многомиллионный ущерб.

