Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом в куртке с цитатой Путина

02 декабря 2025 в 19:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в куртке с цитатой Путина

Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в куртке с цитатой Путина

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в куртке с символикой национального центра «Россия». На одежде была размещена цитата президента РФ Владимира Путина: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

Уиткофф прилетел в Москву 2 декабря. Вместе с ним в Россию прибыл зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Перед встречей в Кремле Уиткофф и Кушнер в сопровождении Дмитриева пообедали в московском ресторане, который в 2022 году получил звезду Michelin, а затем прогулялись по центру столицы и осмотрели здание Большого театра. Дмитриев во время прогулки был в куртке с цитатой Владимира Путина, сообщает ТАСС. 

После обеда они покинули ресторан примерно в 16:30 по московскому времени, после чего сели на автомобили и уехали. Ожидается, что переговоры Путина и Уиткоффа начнутся в Кремле после 17:00.

Продолжение после рекламы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что для прессы будут открыты первые минуты встречи, после чего беседа продолжится в закрытом режиме. По его словам, встреча Путина и спецпосланника президента США продлится столько, сколько потребуется. Он не исключил, что переговоры могут затянуться. Уиткофф прибыл в Москву для обсуждения с российским лидером процесс мирного урегулирования на Украине.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал