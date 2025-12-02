Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом в куртке с цитатой Путина
Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в куртке с цитатой Путина
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в куртке с символикой национального центра «Россия». На одежде была размещена цитата президента РФ Владимира Путина: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».
Уиткофф прилетел в Москву 2 декабря. Вместе с ним в Россию прибыл зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Перед встречей в Кремле Уиткофф и Кушнер в сопровождении Дмитриева пообедали в московском ресторане, который в 2022 году получил звезду Michelin, а затем прогулялись по центру столицы и осмотрели здание Большого театра. Дмитриев во время прогулки был в куртке с цитатой Владимира Путина, сообщает ТАСС.
После обеда они покинули ресторан примерно в 16:30 по московскому времени, после чего сели на автомобили и уехали. Ожидается, что переговоры Путина и Уиткоффа начнутся в Кремле после 17:00.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что для прессы будут открыты первые минуты встречи, после чего беседа продолжится в закрытом режиме. По его словам, встреча Путина и спецпосланника президента США продлится столько, сколько потребуется. Он не исключил, что переговоры могут затянуться. Уиткофф прибыл в Москву для обсуждения с российским лидером процесс мирного урегулирования на Украине.
