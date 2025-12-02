Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом в куртке с цитатой Путина

Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в куртке с цитатой Путина Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в куртке с символикой национального центра «Россия». На одежде была размещена цитата президента РФ Владимира Путина: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

Уиткофф прилетел в Москву 2 декабря. Вместе с ним в Россию прибыл зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Перед встречей в Кремле Уиткофф и Кушнер в сопровождении Дмитриева пообедали в московском ресторане, который в 2022 году получил звезду Michelin, а затем прогулялись по центру столицы и осмотрели здание Большого театра. Дмитриев во время прогулки был в куртке с цитатой Владимира Путина, сообщает ТАСС.

После обеда они покинули ресторан примерно в 16:30 по московскому времени, после чего сели на автомобили и уехали. Ожидается, что переговоры Путина и Уиткоффа начнутся в Кремле после 17:00.

