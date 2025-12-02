Почти полмиллиона за билеты и битва перекупов: что известно об ажиотаже вокруг «Щелкунчика»

Билеты на первого «Щелкунчика» в Большом театре распродали менее чем за сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Билеты на первое представление новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре, которое пройдет 17 декабря в 19:00 мск, раскупили на сайте театра за первые два часа после старта продаж. Реализация билетов началась 2 декабря в 10:00 мск и уже к полудню свободных мест на премьерный показ не осталось. Всего за декабрь и январь «Щелкунчика» на Большой сцене покажут 33 раза. Как россияне раскупают билеты — в материале URA.RU.

Билеты на первого «Щелкунчика» разобрали за пару часов с момента старта продаж

В этом году театр продает билеты только через собственный ресурс из-за роста числа мошеннических схем на сторонних площадках. Уже к 12:02 мск билетов на балет на сайте не осталось.

На момент открытия продаж на 10:00 мск система показывала 349 билетов на 17 декабря. Их стоимость варьировалась от пяти тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от категории мест. Последний доступный билет на премьеру был куплен по максимальной цене — 50 тысяч рублей. На следующий день показа, 18 декабря, продажи стартовали в 11:00 мск. К 13:13 на сайте оставалось только четыре билета стоимостью по 45 тысяч рублей каждый.

Ажиотаж вынудил на аукцион

С учетом чрезвычайно высокого спроса на билеты на балет зрителям предложен дополнительный формат их приобретения — через аукцион. Впервые такая форма продаж была опробована в 2024 году.

Принять участие в аукционе могут как физические, так и юридические лица. Реализация билетов осуществляется преимущественно комплектами по два места. Также предусмотрена возможность приобретения одиночных мест, а кроме того — комплекта из четырех мест. При этом одна лот-позиция соответствует четырем местам, и на одного участника приходится не более одной такой позиции, то есть в ходе торгов можно выиграть только один лот.

Торги стартовали в 13:00 по московскому времени — одновременно с началом продаж билетов на официальном сайте Большого театра. На прошедших торгах наивысшую цену получил комплект билетов на спектакль 20 декабря — он был продан за 510 тыс. рублей. Для сравнения, в прошлом году максимальная ставка за пару билетов на новогодний показ балета «Щелкунчик» в Большом театре составила 400 тысяч рублей.

Билеты продавали дольше обычного

Билеты на новогодние показы балета «Щелкунчик» в этом году раскупили заметно медленнее, чем в прошлые сезоны, выяснил корреспондент URA.RU. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда билеты на «Щелкунчика» были раскуплены за две минуты.

Причиной резкого замедления продажи могут быть высокие цены на оставшиеся места и изменение спроса по сравнению с прошлыми годами, следует из мониторинга. Отмечается, что при начале продаж в 10:00 мск, покупатели сразу разобрали самые дешевые категории, в доступе остались только билеты стоимостью от 20 до 50 тысяч рублей. Аналогичная ситуация складывается с представлением 18 декабря.

Как раскупали билеты в прошлых годах

В Большом театре ранее изменили схему реализации билетов на новогодние спектакли из-за ажиотажного спроса и активности перекупщиков. В 2024 году билеты на «Щелкунчик» разошлись за две минуты после открытия продаж, что создало условия для спекуляций и подделок.

В 2023 году зрители также жаловались на активность перекупщиков. Тогда места на популярный балет перепродавали за десятки тысяч рублей, причем в день показа цена могла достигать 100 тысяч рублей за билет.

Решение театра не спасло от перекупов

В 2025 году в Большом театре приняли решение реализовывать билеты на балет исключительно через свой официальный сайт. Так театр решил бороться мошенниками.

Однако на сервисе размещения объявлений о товара уже появились первые объявления о продаже билетов. «В наличии билеты на балет Щелкунчик на Таганке 28.12.2025. Партер 5 ряд, два билета вместе, по 17000/билет», — говорится в объявлении одного из пользователей. На другом аккаунте продают билет в партер на 19.12.2025 в 12:00. Там цена предложения составила 70 тысяч рублей.

Другой билет на балет, что пройдет 20.12. Продают уже за 25 тысяч рублей. «Продам свой билет в Большой театр на известный Новогодний балет на 20.12 вечер. Балкон 3 яруса!», — сказано в тексте объявления.

Сколько раз покажут «Щелкунчик» в театре

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре. Еще 15 представлений состоится в январе.

Балет в постановке Юрия Григоровича, который пройдет на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) покажут с 17 по 20 декабря. Показы также пройдут 26–31 декабря, а также 3, 4 и 6–11 января.