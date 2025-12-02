Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Экс-глава курганских приставов Уварова обжаловала решение о продлении пребывания под стражей

Экс-руководитель курганских приставов Уварова подала жалобу на продление ареста
02 декабря 2025 в 19:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Экс-начальник курганского УФССП Уварова подала жалобу на продление ареста

Экс-начальник курганского УФССП Уварова подала жалобу на продление ареста

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арестованная экс-глава курганских приставов Ирина Уварова обжаловала решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Информация найдена корреспондентом URA.RU на сайте Басманного суда города Москвы. 

«Обвиняемый — Уварова И.Л. (Ст. 160, Ч. 4). Категория дела — о продлении срока содержания под стражей. Текущее состояние — обжаловано, 02.12.2025», — информирует картотека о проведенном заседании в отношении экс-главы кургаснких приставов.

Суд рассматривал ходатайство следователей о продлении меры пресечения Уваровой днем 2 декабря. Судя по данным из картотеки, ходатайство было удовлетворено. Ирина Уварова и ее защитники сразу подали жалобу на это решение. 

Продолжение после рекламы

Бывший главный пристав Курганской области попала под арест в начале октября. Женщину и ее заместителя Дмитрия Леонова задержали сотрудники Главного следственного управления СКР. После этапирования в Москву, было рассмотрено и удовлетворено ходатайство о помещении приставов под стражу

Материал из сюжета:

Задержание главы курганского УФССП Ирины Уваровой

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал