Экс-глава курганских приставов Уварова обжаловала решение о продлении пребывания под стражей

Экс-начальник курганского УФССП Уварова подала жалобу на продление ареста
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Арестованная экс-глава курганских приставов Ирина Уварова обжаловала решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Информация найдена корреспондентом URA.RU на сайте Басманного суда города Москвы.
«Обвиняемый — Уварова И.Л. (Ст. 160, Ч. 4). Категория дела — о продлении срока содержания под стражей. Текущее состояние — обжаловано, 02.12.2025», — информирует картотека о проведенном заседании в отношении экс-главы кургаснких приставов.
Суд рассматривал ходатайство следователей о продлении меры пресечения Уваровой днем 2 декабря. Судя по данным из картотеки, ходатайство было удовлетворено. Ирина Уварова и ее защитники сразу подали жалобу на это решение.
Бывший главный пристав Курганской области попала под арест в начале октября. Женщину и ее заместителя Дмитрия Леонова задержали сотрудники Главного следственного управления СКР. После этапирования в Москву, было рассмотрено и удовлетворено ходатайство о помещении приставов под стражу
