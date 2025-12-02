Экс-глава курганских приставов Уварова обжаловала решение о продлении пребывания под стражей

Экс-начальник курганского УФССП Уварова подала жалобу на продление ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арестованная экс-глава курганских приставов Ирина Уварова обжаловала решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Информация найдена корреспондентом URA.RU на сайте Басманного суда города Москвы.

«Обвиняемый — Уварова И.Л. (Ст. 160, Ч. 4). Категория дела — о продлении срока содержания под стражей. Текущее состояние — обжаловано, 02.12.2025», — информирует картотека о проведенном заседании в отношении экс-главы кургаснких приставов.

Суд рассматривал ходатайство следователей о продлении меры пресечения Уваровой днем 2 декабря. Судя по данным из картотеки, ходатайство было удовлетворено. Ирина Уварова и ее защитники сразу подали жалобу на это решение.

