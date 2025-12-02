Логотип РИА URA.RU
Общество

В столице ХМАО установят семейство гигантских светящихся медведей. Фото

02 декабря 2025 в 19:22
В Ханты-Мансийске поселится семейство белых медведей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU


В Ханты-Мансийске (ХМАО) у культурно-театрального центра «Югра-Классик» сегодня установят фигуры огромных белых медведей с подсветкой. Появление гигантских животных знаменует начало сезона предновогодних праздничных событий. 

«Высота каждого медвежонка составит 4 метра и белая шубка каждого украшена 3-х километровой гирляндой. Высота медведицы — мамы достигает 6 метров, а ее шубу украшает гирлянда со светодиодными огоньками длиной 4,8 км. Высота папы-медведя превышает 9 метров в высоту», — сообщила на своем сайте компания «ЮТЭК-Региональные сети», которая подготовила для города этот сюрприз.

Ханты-Мансийск украсят фигуры белых медведей

Фото: АО «ЮТЭК-Региональные сети»


Первый раз архитектурные формы появились в столице Югры в прошлом году. Тогда они простояли в городе до февраля.

