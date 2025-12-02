В Ханты-Мансийске поселится семейство белых медведей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU





В Ханты-Мансийске (ХМАО) у культурно-театрального центра «Югра-Классик» сегодня установят фигуры огромных белых медведей с подсветкой. Появление гигантских животных знаменует начало сезона предновогодних праздничных событий.

«Высота каждого медвежонка составит 4 метра и белая шубка каждого украшена 3-х километровой гирляндой. Высота медведицы — мамы достигает 6 метров, а ее шубу украшает гирлянда со светодиодными огоньками длиной 4,8 км. Высота папы-медведя превышает 9 метров в высоту», — сообщила на своем сайте компания «ЮТЭК-Региональные сети», которая подготовила для города этот сюрприз.

Ханты-Мансийск украсят фигуры белых медведей Фото: АО «ЮТЭК-Региональные сети»



