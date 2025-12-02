При покупке санкционного iPhone клиентам могут продать телефон в коробке не товарного вида Фото: Размик Закарян © URA.RU (архивное фото)

Когда старый телефон внезапно начинает жить собственной жизнью, остается лишь искать замену здесь и сейчас. Без кредитов и рассрочек оптимальнее всего выбирать среди моделей попроще и доступнее, чем новинки «на подиуме». Если хотите приобрести санкционный iPhone, будьте готовы к нюансам — об этом читайте в рубрике «Проверено на себе».

Мой смартфон 11-й модели (которую компания Apple перестала выпускать с 2022 года) прослужил 3,5 года. Хотелось альтернативный вариант в пределах 60-ти тысяч рублей. Выбор пал на компактный iPhone 14, меня устраивала стоимость и характеристики.

Заказ оформила в магазине крупной федеральной сети электротехники, оплатила товар онлайн. Кстати, пока выбирала, в глаза бросилось, что свежие модели только «под заказ», а ассортимент в наличии — довольно скромный и состоит в основном из остатков старых моделей. Но тогда я еще не знала, что приключения начнутся не с выбора, а с получения.

На следующий день прихожу в магазин — зал почти пуст. До закрытия минимум пара часов, а сотрудников будто эвакуировали. Нашла одного менеджера, та переадресовала ко второму. Он выдал мне коробку и отправил на кассу. Уже на кассе выяснилось, что коробка якобы «не та». И тут появляется другая — помятая, словно уже «многое пережила», без пленки и с индийскими наклейками.

«Почему коробка такая?», — спрашиваю у менеджера. Девушка на кассе лишь пожала плечами и предположила: «Может, вскрыли на границе. Проверяют, наверное, точно ли там телефон». Не скажу, что это меня успокоило. Я уточнила, действительно ли телефон новый. Ответ получила лаконичным и честный: «Хотите — берите. Хотите — нет. Ваше дело». Маленькая деталь: товар уже оплачен.

Пришлось смириться с внешним видом, пробить чек и забрать покупку. Пока я открывала коробку, не отходя от кассы, менеджер вдруг призналась: «Эти страшные коробки — беда. Клиенты ругают нас, хотя мы тут ни при чем. Что привозят — то и продаем».

Внутри лежал сам телефон, кабель и ключик. Не было привычной инструкции, бумажек, фирменных стикеров — ничего, что раньше компания Apple вкладывала в коробку. Смартфон, к счастью, включился без неполадок. Заряд правда был не полный.

Войдя в свою учетную запись, я быстро разобралась с настройками, но не смогла раздать мобильный интернет на компьютер. Оказалось, у телефона просто не было функции модема. Как выяснилось, это особенность iPhone, активированных в России после 2022 года: Apple прекратила передачу операторских настроек, и функция пропала. Но ее можно вернуть вручную. Правда пользователи пишут, что настройки могут периодически слетать, но пока что все исправно работает.

Санкционный iPhone активируется заранее, еще до попадания в Россию. Так предприниматели обходят блокировку, которой Apple «награждает» устройства, настроенные на территории РФ. Гарантии от компании, естественно, нет. Только гарантия продавца. На коробке указан срок —12 месяцев. В магазине заверили, если что-то пойдёт не так, то телефон можно вернуть обратно по гарантии. Заодно предложили пробить серийный номер самостоятельно. Оригинальность товара можно проверить через официальный сайт компании: все оказалось в порядке. А по номеру модели маркировка указывала на то, что устройство является абсолютно новым.