Более 3,3 тысячи выпускников школ ЯНАО напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ
Ребятам предстоит писать сочинение 3 декабря 2025 года
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Более трех тысяч выпускников ямальских школ будут писать итоговое сочинение, которое станет их допуском к ЕГЭ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента образования.
«Итоговое сочинение напишут 3 307 11-классников Ямала. Испытание для выпускников состоится 3 декабря 2025 года», — поделились подробностями в ведомстве.
Экзамен для учеников начнется в 10 утра. Его длительность — почти четыре часа. Ребятам предстоит написать сочинение на предоставленную тему, минимальный объем которого должен составляет не менее 250 слов.
Параллельно в ЯНАО продолжается отборочный этап олимпиады «Восточный вектор» для школьников 7–11 классов из России и зарубежных стран, которую при поддержке СПбГУ проводят третий раз. Интеллектуальное соревнование, включенное в перечень Минпросвещения РФ, дает победителям до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!