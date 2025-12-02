Более 3,3 тысячи выпускников школ ЯНАО напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

Ребятам предстоит писать сочинение 3 декабря 2025 года Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Более трех тысяч выпускников ямальских школ будут писать итоговое сочинение, которое станет их допуском к ЕГЭ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента образования.

«Итоговое сочинение напишут 3 307 11-классников Ямала. Испытание для выпускников состоится 3 декабря 2025 года», — поделились подробностями в ведомстве.

Экзамен для учеников начнется в 10 утра. Его длительность — почти четыре часа. Ребятам предстоит написать сочинение на предоставленную тему, минимальный объем которого должен составляет не менее 250 слов.

