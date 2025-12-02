Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Более 3,3 тысячи выпускников школ ЯНАО напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

Допуск к ЕГЭ в ЯНАО в 2025 году пройдут 3 300 11-классников
02 декабря 2025 в 19:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ребятам предстоит писать сочинение 3 декабря 2025 года

Ребятам предстоит писать сочинение 3 декабря 2025 года

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Более трех тысяч выпускников ямальских школ будут писать итоговое сочинение, которое станет их допуском к ЕГЭ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента образования.

«Итоговое сочинение напишут 3 307 11-классников Ямала. Испытание для выпускников состоится 3 декабря 2025 года», — поделились подробностями в ведомстве. 

Экзамен для учеников начнется в 10 утра. Его длительность — почти четыре часа. Ребятам предстоит написать сочинение на предоставленную тему, минимальный объем которого должен составляет не менее 250 слов. 

Продолжение после рекламы

Параллельно в ЯНАО продолжается отборочный этап олимпиады «Восточный вектор» для школьников 7–11 классов из России и зарубежных стран, которую при поддержке СПбГУ проводят третий раз. Интеллектуальное соревнование, включенное в перечень Минпросвещения РФ, дает победителям до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал