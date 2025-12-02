Глава «АвтоВАЗа» рассказал, когда в России появится новый отечественный минивэн

«Это зависит от рынка, как он будет способен обеспечить спрос, так сразу его [минивэн] представим рынку и обеспечим его инжиниринговые и тестовые испытания», — заявил Соколов РИА Новости. Также он уточнил, что в 2025 не было возможности представить новую модель, так как рынок был «вялый». Он уточнил, что работа над этой моделью и другими продвигается, но компания ждет такой ситуации на рынке, когда выпуск новых машин будет целесообразен.