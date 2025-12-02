Глава «АвтоВАЗа» рассказал, когда в России появится новый отечественный минивэн
«АвтоВАЗ» представит свой минивэн, когда сложится благоприятная ситуация на рынке
«АвтоВАЗ» представит свой минивэн B-Van, когда на авторынке России появится спрос. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов на форуме.
«Это зависит от рынка, как он будет способен обеспечить спрос, так сразу его [минивэн] представим рынку и обеспечим его инжиниринговые и тестовые испытания», — заявил Соколов РИА Новости. Также он уточнил, что в 2025 не было возможности представить новую модель, так как рынок был «вялый». Он уточнил, что работа над этой моделью и другими продвигается, но компания ждет такой ситуации на рынке, когда выпуск новых машин будет целесообразен.
В июне Соколов заявил, что компания планирует представить минивэн B-Van в 2026 году на Петербургском междугородном экономическом форуме (ПМЭФ). А в марте вице-президент «АвтоВАЗа» Сергей Громак сообщал о планах на 2027 год по запуску серийного производства семиместного минивэна. Он также отмечал, что было инвестировано в проект 21 миллиард рублей.
