Москвич похитил 5,6 миллиона рублей у тюменской лизинговой компании
Москвич пытался скрыться, его объявили в розыск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Житель Московской области под предлогом поставки оборудования украл у лизинговой компании Тюмени 5,6 миллиона рублей. Мужчина получил деньги и решил не отправлять товар. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, под предлогом поставки дорогостоящего оборудования из-за границы, похитил у Тюменской лизинговой компании свыше 5,6 миллиона рублей. Он сообщил, что товар готов к отправке и компания произвела авансовый платеж в размере 90%. После получения денег мужчина стал уклоняться от выполнения своих обязательств», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что мужчина не покупал технику. Он пытался скрыться, его объявили в розыск. Спустя время москвича арестовали.
