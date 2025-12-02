Москвич похитил 5,6 миллиона рублей у тюменской лизинговой компании

Москвич пытался скрыться, его объявили в розыск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Московской области под предлогом поставки оборудования украл у лизинговой компании Тюмени 5,6 миллиона рублей. Мужчина получил деньги и решил не отправлять товар. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, под предлогом поставки дорогостоящего оборудования из-за границы, похитил у Тюменской лизинговой компании свыше 5,6 миллиона рублей. Он сообщил, что товар готов к отправке и компания произвела авансовый платеж в размере 90%. После получения денег мужчина стал уклоняться от выполнения своих обязательств», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина не покупал технику. Он пытался скрыться, его объявили в розыск. Спустя время москвича арестовали.

