Текслер поблагодарил челябинцев за честный разговор на прямой линии

Прямая линия с Текслером стартовала 2 декабря в 12:00 Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил жителей региона за участие в ежегодной прямой линии. В своем telegram-канале он отметил, что получил более девяти тысяч вопросов, и пообещал разобраться с каждым обращением.

«Спасибо за ваши вопросы и неравнодушие! Прямая линия — самый важный и честный разговор на злободневные темы. Мы получили более девяти тысяч вопросов. Понимаю, что за этой цифрой стоят жизненные истории и ситуации. Хочу подчеркнуть: в работе находится каждый поступивший вопрос, даже если его озвучили во время трансляции», — написал Текслер.

Как отметил губернатор, обратная связь от граждан дает точные ориентиры, помогает видеть задачи и работать над улучшением качества жизни в области. Губернатор завершил свое обращение словами благодарности.

