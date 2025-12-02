Текслер поблагодарил челябинцев за честный разговор на прямой линии
Прямая линия с Текслером стартовала 2 декабря в 12:00
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил жителей региона за участие в ежегодной прямой линии. В своем telegram-канале он отметил, что получил более девяти тысяч вопросов, и пообещал разобраться с каждым обращением.
«Спасибо за ваши вопросы и неравнодушие! Прямая линия — самый важный и честный разговор на злободневные темы. Мы получили более девяти тысяч вопросов. Понимаю, что за этой цифрой стоят жизненные истории и ситуации. Хочу подчеркнуть: в работе находится каждый поступивший вопрос, даже если его озвучили во время трансляции», — написал Текслер.
Как отметил губернатор, обратная связь от граждан дает точные ориентиры, помогает видеть задачи и работать над улучшением качества жизни в области. Губернатор завершил свое обращение словами благодарности.
Прямая линия с Алексеем Текслером состоялась 2 декабря и продлилась более трех часов. В ходе эфира поднимались темы модернизации ЖКХ, ремонта дорог, трудоустройства участников СВО, а также вопрос о мемориале «Скорбящие матери» в Челябинске. Политолог Александр Мельников отметил, что трансляция наглядно показала масштаб уже проделанной в регионе работы. Подробнее об обсуждаемых вопросах — в материале URA.RU.
