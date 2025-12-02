Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Текслер поблагодарил челябинцев за честный разговор на прямой линии

02 декабря 2025 в 19:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прямая линия с Текслером стартовала 2 декабря в 12:00

Прямая линия с Текслером стартовала 2 декабря в 12:00

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил жителей региона за участие в ежегодной прямой линии. В своем telegram-канале он отметил, что получил более девяти тысяч вопросов, и пообещал разобраться с каждым обращением.

«Спасибо за ваши вопросы и неравнодушие! Прямая линия — самый важный и честный разговор на злободневные темы. Мы получили более девяти тысяч вопросов. Понимаю, что за этой цифрой стоят жизненные истории и ситуации. Хочу подчеркнуть: в работе находится каждый поступивший вопрос, даже если его озвучили во время трансляции», — написал Текслер.

Как отметил губернатор, обратная связь от граждан дает точные ориентиры, помогает видеть задачи и работать над улучшением качества жизни в области. Губернатор завершил свое обращение словами благодарности.

Продолжение после рекламы

Прямая линия с Алексеем Текслером состоялась 2 декабря и продлилась более трех часов. В ходе эфира поднимались темы модернизации ЖКХ, ремонта дорог, трудоустройства участников СВО, а также вопрос о мемориале «Скорбящие матери» в Челябинске. Политолог Александр Мельников отметил, что трансляция наглядно показала масштаб уже проделанной в регионе работы. Подробнее об обсуждаемых вопросах — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал