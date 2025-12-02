Застройщик прокомментировал обрушение на стройке в Кургане, где погиб человек
ГК «Брусника» проведет внутреннее расследования ЧП с рабочим подрядчика
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На стройке жилого комплекса в Кургане на рабочего обрушилась конструкция опалубки, которую могли хранить с нарушением норм безопасности, не закрепив. Рабочие из бригады подрядчика самостоятельно доставили раненного коллегу в больницу, где он скончался от травм. Застройщик начал внутренне расследования причин ЧП, сообщили URA.RU в пресс-службе ГК «Брусника».
«30 ноября вечером на стройплощадке опалубка придавила рабочего подрядной организации. По предварительной информации конструкции опалубки хранили с нарушением норм безопасности — оборудование не было закреплено. Пострадавшего коллеги самостоятельно доставили в больницу. К сожалению, он скончался в медучреждении от полученных травм. Мы начали внутреннее расследование, подрядчика привлечем к ответственности. Выражаем соболезнования родным погибшего», — сообщили в ГК «Брусника».
Ранее по факту гибели 22-летнего рабочего на стройке на улице Пролетарская в Кургане СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Следователи осмотрели площадку, изъяли документацию по технике безопасности и трудоустройству и проверяют, кто отвечал за соблюдение правил в день трагедии. В августе 2025 года на объекте уже происходило частичное обрушение опалубки, тогда, по данным застройщика, никто не пострадал.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Каменщик02 декабря 2025 20:12Полнейшей разгильдяйство со стороны руководства строительной организации и технадзора. Проектировщики кто? И кто подписанты этого проекта? Человека не вернёшь, неважно какой национальности.