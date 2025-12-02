Логотип РИА URA.RU
Застройщик прокомментировал обрушение на стройке в Кургане, где погиб человек

Компания «Брусника» начала расследование ЧП с гибелью рабочего в Кургане
02 декабря 2025 в 19:44
ГК «Брусника» проведет внутреннее расследования ЧП с рабочим подрядчика

ГК «Брусника» проведет внутреннее расследования ЧП с рабочим подрядчика

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На стройке жилого комплекса в Кургане на рабочего обрушилась конструкция опалубки, которую могли хранить с нарушением норм безопасности, не закрепив. Рабочие из бригады подрядчика самостоятельно доставили раненного коллегу в больницу, где он скончался от травм. Застройщик начал внутренне расследования причин ЧП, сообщили URA.RU в пресс-службе ГК «Брусника».

«30 ноября вечером на стройплощадке опалубка придавила рабочего подрядной организации. По предварительной информации конструкции опалубки хранили с нарушением норм безопасности — оборудование не было закреплено. Пострадавшего коллеги самостоятельно доставили в больницу. К сожалению, он скончался в медучреждении от полученных травм. Мы начали внутреннее расследование, подрядчика привлечем к ответственности. Выражаем соболезнования родным погибшего», — сообщили в ГК «Брусника».

Ранее по факту гибели 22-летнего рабочего на стройке на улице Пролетарская в Кургане СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Следователи осмотрели площадку, изъяли документацию по технике безопасности и трудоустройству и проверяют, кто отвечал за соблюдение правил в день трагедии. В августе 2025 года на объекте уже происходило частичное обрушение опалубки, тогда, по данным застройщика, никто не пострадал.

Комментарии (1)
  • Каменщик
    02 декабря 2025 20:12
    Полнейшей разгильдяйство со стороны руководства строительной организации и технадзора. Проектировщики кто? И кто подписанты этого проекта? Человека не вернёшь, неважно какой национальности.
