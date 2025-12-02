Застройщик прокомментировал обрушение на стройке в Кургане, где погиб человек

ГК «Брусника» проведет внутреннее расследования ЧП с рабочим подрядчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На стройке жилого комплекса в Кургане на рабочего обрушилась конструкция опалубки, которую могли хранить с нарушением норм безопасности, не закрепив. Рабочие из бригады подрядчика самостоятельно доставили раненного коллегу в больницу, где он скончался от травм. Застройщик начал внутренне расследования причин ЧП, сообщили URA.RU в пресс-службе ГК «Брусника».

«30 ноября вечером на стройплощадке опалубка придавила рабочего подрядной организации. По предварительной информации конструкции опалубки хранили с нарушением норм безопасности — оборудование не было закреплено. Пострадавшего коллеги самостоятельно доставили в больницу. К сожалению, он скончался в медучреждении от полученных травм. Мы начали внутреннее расследование, подрядчика привлечем к ответственности. Выражаем соболезнования родным погибшего», — сообщили в ГК «Брусника».