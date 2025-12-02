Путин заявил о рекордно низким уровне безработицы в России
02 декабря 2025 в 19:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В сентябре уровень безработицы в России составил 2,2% — это чрезвычайно низкий показатель как по внутренним меркам, так и в сравнении с большинством ведущих мировых экономик. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал