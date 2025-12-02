Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Путин заявил о рекордно низким уровне безработицы в России

02 декабря 2025 в 19:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В сентябре уровень безработицы в России составил 2,2% — это чрезвычайно низкий показатель как по внутренним меркам, так и в сравнении с большинством ведущих мировых экономик. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал